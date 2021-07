Rettungsdienst : Vergabe an alle Solinger Hilfsorganisationen

Solingen Die künftige Aufstellung des Rettungsdienstes ist geregelt. Wie die Stadt am Donnerstag mitgeteilt hat, werden die Aufgaben des Rettungsdienstes ab 1. August erstmals an alle vier in Solingen ansässigen Hilfsorganisationen vergeben.

Zusammen mit der Feuerwehr werden demnach in den nächsten fünf Jahren der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), das Deutsche Rote Kreuz (DRK), die Malteser sowie die Johanniter den Rettungsdienst organisieren.

„Für die gezielte Beauftragung von Hilfsorganisationen ist vor dem Europäischen Gerichtshof eine Bereichsausnahme erstritten worden“, hieß es aus dem Rathaus. Im Jahr 2016 hatten der ASB und das DRK das Rennen gemacht. Dagegen hatte später ein privater Anbieter geklagt. Der EuGH gab aber der Stadt recht, die nur gemeinnützige Organisationen zu einer Angebotsabgabe aufgefordert hatte. Unabhängig davon hatte die Nichtberücksichtigung der Malteser für Ärger gesorgt.

(or)