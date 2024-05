Restaurants in Solingen Gutscheine laufen immer, Rabatte mit Abstrichen

Noch keine Idee, was man Verwandten, Freunden und Bekannten zu Geburtstag, Hochzeit oder anderen festlichen Anlässen schenken soll? Dann kommt häufig die Allzweckwaffe zum Einsatz: der Gutschein. Will man den Lieben ein Gemeinschaftserlebnis zu zweit bescheren, ist dabei oft ein Restaurantbesuch die erste Wahl. Und auch Gastronomen aus der Klingenstadt können bestätigen: Gutscheine sind nach wie vor beliebt. Bis zu 20 pro Woche legten die Gäste in der Pizzeria „Bei Pina“ an der Lützowstraße vor, berichtet Inhaber Antonio La Blunda. Das sei auch in der jüngeren Vergangenheit, allen Kapriolen wie den phasenweise deutlich gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreisen zum Trotz, gleich geblieben. „Die Menschheit möchte eben gern essen gehen“, sagt er. Erstmals in diesem Jahr ist die Pizzeria im Gutscheinbuch „Schlemmerblock“ aufgeführt. Das gibt ihren Besitzern die Möglichkeit, von zwei bestellten Hauptgerichten nur eines zu bezahlen. Und dieser Rabatt wiederum bringe viele neue Gäste ins Restaurant, sagt La Blunda.