Solingen: Rentnermord: die letzte Verhaftung

Solingen Der seit einem Jahr gesuchte Marko S. hatte sich zuletzt in Solingen versteckt.

Nach mehr als einem Jahr harter Arbeit schlugen Zielfahnder des Landeskriminalsamtes (LKA) am Freitag in Solingen zu: Die Einsatzkräfte nahmen dort in der Wohnung von Familienangehörigen den 54-jährigen Marko S. fest. Dem Polen wird vorgeworfen, im Herbst 2016 an dem Raubmord an einem Krefelder Rentner beteiligt gewesen sein. Der 79-Jährige war im Oktober in seiner Wohnung durch einen Knebel mit einem reißfesten Klebeband qualvoll erstickt.