Remscheider und Solinger verurteilt WhatsApp-Nachrichten werden vor Gericht teuer

Was ein Smartphone ausrichten kann, hatte kürzlich auch eine Frau aus Remscheid erfahren, die zum Opfer einer Erpressung durch ihren Ex geworden war. Dass ihre Beziehung rein sexueller Natur gewesen sein soll, hatte die Dame offenbar nicht gestört. Auch nicht, dass der Mann offenbar „Pornofilme“ der beiden mit seinem Smartphone gedreht hatte. Zumindest damit scheint sie noch einverstanden gewesen zu sein – aber nicht mehr mit dem, was danach passierte: Nach dem Beziehungsende hatte der nun Angeklagte damit gedroht, diese Aufnahmen in den sozialen Netzwerken zu verbreiten und sie an sämtliche Kontakte seiner Ex verschicken zu wollen.