Thorsten Kabitz im Gespräch „Du kannst gerne Du zu mir sagen“

Info

Zur Person Thorsten Kabitz wurde am 1. Oktober 2002 als 24-Jähriger Chefredakteur von Radio RSG, wo er auch volontiert hat. Der gebürtige Solinger hatte bereits seit Sommer 1993 (zuerst als Praktikant, dann als freier Mitarbeiter) für das Lokalradio gearbeitet – sowohl während seiner Schulzeit am Gymnasium Vogelsang als auch während seines Studiums der Sozialwissenschaften in Düsseldorf. Kabitz engagiert sich seit gut 15 Jahren in der Volontärausbildung für lokale Sender und ist Vorstandsmitglied im Verein der Chefredakteure der Lokalfunk-Sender in NRW. Der 45-Jährige ist verheiratet und Vater eines Sohnes.

Sender Radio RSG startete am 30. August 1992 als Lokalradio für Remscheid und Solingen – zunächst mit zwei UKW-Frequenzen. Im August 2008 kam eine dritte hinzu, um Funklöcher in Remscheid zu schließen. Außerdem gibt es Kabelfrequenzen und einen Livestream im Internet. Komplett lokale Sendungen werden montags bis freitags von 6 bis 10 Uhr und von 16 bis 18 Uhr angeboten, samstags von 8 bis 12 Uhr und sonntags von 9 bis 12 Uhr. In der restlichen Zeit wird das Rahmenprogramm von Radio NRW übernommen, aber stündlich durch die Lokalnachrichten um halb ergänzt.

Redaktion Aktuell arbeiten bei Radio RSG neben dem Chefredakteur, der weiter selbst moderiert, eine Redakteurin, ein Redakteur, eine Volontärin und eine Sekretärin sowie mehrere freie Mitarbeiter.