RE 47 von Remscheid über Solingen nach Düsseldorf Chaos auf der Schiene geht weiter

Pendler und andere Bahnkunden, die regelmäßig mit Zügen zwischen den Solingen beziehungsweise Remscheid und Düsseldorf unterwegs sind, sind am zurückliegenden Wochenende wieder einmal nicht zu beneiden gewesen. Denn nachdem das private Bahnunternehmen Regiobahn in der vergangenen Woche bereits den Betrieb auf der Strecke des Regionalexpresses (RE) 47 aus dem Bergischen Land in Richtung Landeshauptstadt aufgrund von technischen Schwierigkeiten an den Fahrzeugen komplett eingestellt hatte, ging von Samstag, 2 Uhr, bis Montag, 0.30 Uhr, auch auf der S-Bahn 1 nichts mehr.