Remscheid ehrt die Sportler des Jahres 2023 Große Bühne für den Remscheider Sport

Einmal im Jahr bestimmen die Sportvereine das Programm im Teo Otto Theater. Bei der Matinee zur Sportlerwahl 2023 zeigte sich am Sonntagvormittag Breite und Qualität des Vereinssports in der Seestadt auf dem Berge. Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz und der Remscheider Sportmoderator Cedric Pick ehrten auf der Bühne die Sieger in drei Kategorien mit jeweils fünf Nominierungen. Online und per Stimmzettel hatten die Remscheider in den zurückliegenden Wochen abgestimmt.