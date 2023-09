Kurzfristige Anmeldungen möglich Musikschule lädt zu Remix-Workshop

Dazu bietet die Städtische Musikschule Solingen einen zweiteiligen Workshop in Kooperation mit dem ebenfalls an der Flurstraße 18 ansässigen Valve Records Studio an. Ziel des Workshops ist es, nach einer grundlegenden Einführung in das spannende und vielfältige Thema, das praktische Erlernen des kreativen Umgangs mit Loops und Samples im ersten Teil – sowie die Teilnahme am Wettbewerb „remix.ruhr“ im zweiten Teil des Angebots. Bei dem dürfen sich erstmals auch die Mitglieder des Verbands deutscher Musikschulen messen.