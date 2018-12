Mehr als 80.000 Besucher: Rekordjahr im Solinger Tierpark Fauna

Solingen Der Gräfrather Tierpark hat 2018 rund 80.000 Einzelkarten verkauft – eine Steigerung um zehn Prozent. Im Vergleich zu den großen Zoos gab es an der Lützowstraße keinen Rückgang der Besucherzahlen zu verzeichnen.

Wie im richtigen Leben: Zuerst hält der Chef des Familienclans die Hand auf. Dann darf sein Sohn ran, und gelegentlich traut sich auch einmal ein Weibchen nach vorn, um eine Weinbeere zu erhaschen. Die sieben Totenkopfäffchen – Neuzugang und Dauerleihgabe eines niederländischen Zoos – wurden aus einer belgischen Einrichtung nach Solingen geholt. Sie haben sich in der „Fauna“ an ihre Betreuer gewöhnt und bereiten den ersten Besuchern Freude – auch wenn sie im Affenhaus durch eine Scheibe und einen Gang von ihnen getrennt sind und das Außengehege erst 2019 renoviert wird.

1932 war der Großvater von Vera Schramm Gründungsmitglied. Als nächstes Familienmitglied engagierte sich ihr Vater in dem Tierpark. Für ihn, findet neben dem Ehepaar auch der zweite Vorsitzende Gerd Postelmann, mache die Stadt als Besitzer des Geländes viel zu wenig Werbung: Auf der Homepage der Stadt gebe es keinen Artikel über die Fauna, dafür aber im Webauftritt der Wuppertaler Stadtverwaltung. „Leider finden Sie uns auch nicht in der Broschüre der Solinger Sehenswürdigkeiten“, gibt sich Ehrenmitglied Postelmann nachdenklich. Er gehört dem Verein seit mehr als 55 Jahren an, davon gut drei Jahrzehnte im Vorstand. „Wir würden uns für unsere umfangreiche, ehrenamtliche Arbeit ein wenig mehr Lobby wünschen“, sagt der er, der täglich mindestens vier Stunden lang in der Fauna nach dem Rechten schaut.