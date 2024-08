Betrug mit Türkei-Reisen Reisebüro-Opfer in Solingen sollen entschädigt werden

Für viele Geschädigte gab es das böse Erwachen am Flughafen – und manche Opfer bemerkten den Betrug sogar erst, als sie am Urlaubsort eintrafen. Der 50-jährige Betreiber eines Reisebüros in der Solinger City steht unter Verdacht, seit Ende vergangenen Jahres zahlreiche seiner Kunden betrogen zu haben. So soll der Geschäftsmann von den Geschädigten zwar Geld für Reisen vornehmlich in die Türkei kassiert, Flüge und Hotels anschließend aber nicht bezahlt, sondern das Geld in die eigene Tasche gesteckt haben.