Solingen: Regierungspräsidentin genehmigt Etat 2018

Solingen Oberbürgermeister Kurzbach und Stadtkämmerer Weeke sehen sich in ihrem Kurs bestätigt.

Hoch erfreut über die Genehmigung zeigten sich Oberbürgermeister Tim Kurzbach und Kämmerer Ralf Weeke. Sie sehen sich damit in ihrem eingeschlagenen Kurs bestätigt und die Arbeit der vergangenen Monate gewürdigt. "Wir investieren, um zu sparen und uns auf die Herausforderungen einer wachsenden Stadt vorzubereiten", sagte Kurzbach. Mit der Genehmigung können nun jedenfalls wichtige Investitionsprojekte vorangebracht werden. Dazu zählen etwa der Bau der vierten Solinger Gesamtschule ebenso wie der weitere Kita-Ausbau, die Ausstattung von Schulen und Kitas mit schneller Datenverarbeitung, der Neubau des Sportplatzes Josefstal in Aufderhöhe als Ersatz für den Platz am bisherigen Stadion am Hermann-Löns-Weg. Gesichert ist zudem der Eigenanteil der Stadt Solingen für die Sanierung von Schloss Burg, die Beschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr, die Fahrbahnsanierung des Balkhauser Wegs oder auch der Neubau des Hallenbades Vogelsang an der Focher Straße. "Ich freue mich sehr, dass der gute Kurs der Stadt Solingen weiterhin von der Bezirksregierung gewürdigt und bestätigt wird", erklärte Kämmerer Ralf Weeke.