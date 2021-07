Etat in Solingen : Regierungspräsidentin genehmigt den Haushalt

Etat in Solingen

Solingen Regierungspräsidentin Birgitta Radermacher hat die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes der Stadt Solingen jetzt genehmigt.

Somit kann der Haushalt 2021 in Kraft treten. Im März war der städtische Haushalt mit einem Volumen in Höhe von rund 690 Millionen Euro durch eine große Mehrheit aus CDU, SPD, Grünen und FDP verabschiedet worden. „Für Solingen endet mit Ablauf des Jahres 2021 die Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen des Landes Nordrhein-Westfalen. Ich bin optimistisch, dass die Kommune den Endspurt zum Ziel schaffen wird“, sagt Radermacher.