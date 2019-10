Großbaustelle : Regen bremst Bauarbeiten in Landwehr aus

Die starken Regenfälle der zurückliegenden Tage behindern die Bauarbeiten in Landwehr. Foto: Martin Oberpriller

Solingen / Langenfeld Asphalt kann nicht wie geplant aufgetragen werden. Die Vollsperrung am Wochenende bleibt aber wegen anderer Arbeiten bestehen. Die Verzögerungen sollen am nächsten Wochenende mit Doppelschichten aufgeholt werden.

Die eigentlich für dieses Wochenende geplanten Asphaltierungsarbeiten auf der B 229 in Landwehr und Wiescheid fallen sprichwörtlich ins Wasser. Denn wie die zuständige Stadt Langenfeld am Freitag mitgeteilt hat, machten die starken Regenfälle der zurückliegenden Tage den Bauarbeitern an der Solinger Zufahrt zur A 3 jetzt einen Strich durch die Rechnung.

Gleichzeitig bleibt aber das Ziel bestehen, die Maßnahme Anfang November zu beenden. Weswegen die angekündigten Vollsperrungen sowie Umleitungen am Freitagmorgen wie geplant in Kraft traten. So sind die eingesetzten Kräfte an ­diesem Wochenende damit beschäftigt, vorbereitende Arbeiten zu erledigen. Die Asphaltierungen sollen dann am kommenden Wochenende (25. bis 28. Oktober) nachgeholt werden, wozu unter anderem Doppelschichten vorgesehen sind.

Bereits am Donnerstag hatten die Prognosen zu starken Regens vorhergesagt, dass ein reibungsloser Ablauf gefährdet sein könnte, hieß es am Freitag aus dem Langenfelder Rathaus. Die Nachbarstadt ist mit der Federführung der Bauarbeiten beauftragt, bei denen die B 229 eine neue Decke erhalten wird. Diese soll dafür sorgen, dass die Lärmbelästigung für die Anwohner reduziert wird.

Nachdem es in der Vergangenheit häufiger Klagen der Anrainer gegeben hatte, war in Langenfeld zwischenzeitlich sogar erwogen worden, auf der Straße zwischen Landwehr und dem A 3-Anschluss in Wiescheid Tempo 30 einzuführen. Das jedoch hatte die Stadt Solingen auf den Plan gerufen, so dass schließlich der neue Asphalt als Kompromiss vereinart wurde.