Reformationstag in Solingen : Evangelische Gemeinden feiern zusammen

Ein Blick in das Innere der Lutherkirche am südlichen Rand der Solinger Innenstadt. Dort findet am Donnerstag der gemeinsame Gottesdienst zum Reformationstag statt. Foto: Dennis Polz

Solingen Erneut erinnert ein zentraler Gottesdienst in der Lutherkirche an den Thesenanschlag.

Das große Reformationsjubiläum vor zwei Jahren wirkt in Solingen bis heute nach. Zumindest der zentrale Gottesdienst, mit dem die evangelischen Gemeinden damals zusammen an jenen Tag erinnerten, an dem Martin Luther 500 Jahre zuvor seine 95 Thesen zu Ablass und Buße an das Portal der Wittenberger Schlosskirche genagelt haben soll, scheint sich inzwischen etabliert zu haben.

„Nach den sehr guten Erfahrungen aus dem Jubiläumsjahr haben wir uns darauf verständigt, das fortzusetzen“, berichtet Pressepfarrer Thomas Förster. So kommen evangelische Christen aus der ganzen Stadt am Donnerstag, 31. Oktober, ab 19 Uhr nun zum dritten Mal an einem Ort zusammen, statt unter sich zu bleiben: Der Gottesdienst in der Lutherkirche widmet sich dem Motto „Da simmer dabei! Wenn Gott Menschen ruft...“ Und das will das Vorbereitungsteam auf etwas ungewöhnliche Weise mit Leben füllen: Biblische Figuren und historische Persönlichkeiten sollen den Besuchern als Schattenspiel begegnen – ergänzt durch Menschen aus der Gegenwart, die von ihren Ängsten und Sorgen, aber auch von ihrem persönlichen Zugang zu Gott berichten.

Info Vier silberne Ordinationsjubiläen Besonderer Anlass Im Rahmen des Gottesdienstes am Donnerstag, 31. Oktober, ab 19 Uhr in der Lutherkirche an der Kölner Straße 1 sollen vier Silberne Ordinationsjubiläen gewürdigt werden. Superintendentin Dr. Ilka Werner, Pfarrerin Renate Tomalik (Städtisches Klinikum) sowie das Pfarrer-Ehepaar Claudia (Ohligs) und Dirk Stark (Merscheid) feiern in diesem Jahr jeweils das 25-jährige Jubiläum ihrer Beauftragung zur öffentlichen Wortverkündung und Sakramentsverwaltung.

So solle der Gottesdienst auch eine Ermutigung für die Besucher sein, heißt es aus dem Vorbereitungsteam, dem neben mehreren anderen Pfarrern sowie einer Prädikantin auch Superintendentin Dr. Ilka Werner und Kirchenmusikerin Birgit Rhode angehören. Letztere gestaltet das Musikprogramm gemeinsam mit dem Jugendchor der Ohligser Gemeinde und einer Projektband von Pfarrern. „Frische, junge Lieder“ verspricht Thomas Förster. Die gemeinsamen Gottesdienste zum Reformationstag sollen modern und auf mehrere Schultern verteilt sein.