Recycling-Aktion an Solinger Kita Müllvermeidung fängt bei den Kleinen an

Am Ende eines Mini-Parcours, auf dem sie zwischen Pylonen hindurchlaufen und über dünne Äste balancieren müssen, gilt es, Abfälle, die sie zuvor aus einer Kiste gefischt haben, in der jeweils richtigen Tonne zu versenken. Und siehe da: Das allermeiste liegt schließlich dort, wo es hingehört. Die wenigen Fehler arbeitet Ogiermann anschließend mit den jungen Rallye-Teilnehmern auf: Eine Spülbürste aus Plastik etwa ist versehentlich in der gelben Tonne gelandet. In anderen Städten gebe es dafür eine Wertstofftonne, erklärt die Umweltberaterin. „Bei uns in Solingen kommt die Bürste aber, wie alle Gebrauchsgegenstände aus Plastik, in die Restmülltonne“. Der von innen mit Kunststoff beschichtete Getränke-Pappkarton gehöre wiederum in die gelbe, nicht in die blaue Tonne. „Das könnt ihr hinterher alles Euren Eltern erklären“, gibt Ogiermann den Kindern mit. Denn selbst Erwachsene machten schließlich beim Mülltrennen beileibe nicht immer alles richtig.