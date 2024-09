Polizeiliche Ermittlungen laufen Rechte Gruppe bekennt sich zu Schmähplakaten in Solingen

Nachdem in den vergangenen Tagen im Solinger Stadtgebiet mehrere Plakate aufgetaucht sind, die einem gelben Ortseingangsschild nachempfunden sind und auf denen „Klingenstadt Solingen – Zentrum der Messermigration“ zu lesen ist, sind auf Sozialen Medien im Internet nun Posts aufgetaucht, in denen eine Gruppe unter dem Namen „Revolte Rheinland“ die Urheberschaft für die Plakate für sich in Anspruch nimmt. Dies hat ein Sprecher der Polizei am Dienstag auf Anfrage bestätigt.