Nach Umzugsentscheidung durch die Stadt Realschule beklagt zu wenig Platz am neuen Standort

Die Ankündigung der Stadtverwaltung, ab dem Schuljahr 2024/25 grundlegende Veränderungen innerhalb der Solinger Schullandschaft umsetzen zu wollen, sorgt für Kritik. So gibt es vor allem an den betroffenen Schulen eine ganze Reihe von bisher noch unbeantworteten Fragen, nachdem in dieser Woche bekannt geworden ist, dass die Sekundarschule Solingen gerade einmal zehn Jahre nach ihrer Gründung wieder auslaufen und dafür eine fünfte Gesamtschule im Schulzentrum Vogelsang aufgebaut werden soll.