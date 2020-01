Reaktivierung der Industriebrache Rasspe : Ab 2022 neue Firmen in der Kohlfurth

Solingen Die Reaktivierung der Industriebrache Rasspe in der Kohlfurth zum modernen Firmen- und Gewerbepark Stöcken 17 nimmt konkrete Formen an.

Wert legt die Wirtschaftsförderung auf den Hinweis, dass „der zu rodende Baumbestand ausnahmslos nicht unter die Baumschutzsatzung fällt“. Die Gehölzarbeiten würden bis Ende Februar 2020 stattfinden. Zur Minimierung und zum Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft sind bereits vorgezogene artenschutzrechtliche Maßnahmen umgesetzt worden. Dazu zählen beispielsweise Ersatzstandorte für Schleiereulen, Waldkäuze und Fledermäuse in der Umgebung.

Bis auf den denkmalgeschützten alten Verwaltungstrakt des früheren Landmaschinenherstellers Rasspe an der Straße Stöcken wird ein Großteil der Altgebäude abgerissen. Die Industriebrache in der Kohlfurth hat eine Größe von rund 6,5 Hektar. Zuletzt wurde auf dem Gelände auch eine Netflix-Serie gedreht, im Februar 2019 standen dort unter größter Geheimhaltung Filmarbeiten für „Babylon Berlin“ an.

Parallel wird auch die Vermarktung von Grundstücken von der Wirtschaftsförderung in Angriff genommen. „Diverse Gespräche wurden hierzu bereits auf der Gewerbe-Immobilienmesse Expo Real im Oktober in München geführt“, sagt Rainer Becker von der Wirtschaftsförderung.

Ziel ist es, auf dem Gelände in Stöcken ab 2022 einen Businesspark aufzubauen, in dem innovative Firmen neue Produkte entwickeln und sich gegenseitig unterstützen könnten. Die Wirtschaftsförderung denkt hier an „Künstliche Intelligenz“ in den Bereichen Mikrologistik, Automotive und unter anderem auch an Forschungsinstitute. Arbeitsintensive Unternehmen würde sich der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung, Frank Balkenhol, wünschen: „Denn umso belebter wird dadurch das Gelände.“