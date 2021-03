Reaktionen in Solingen zu Corona-Beschlüssen : Entsetzen über Berliner Corona-Beschlüsse

Solingen Der Hauptgeschäftsführer der Bergischen Industrie- und Handelskammer (IHK), Michael Wenge, ist fassungslos über die neuen Corona-Beschlüsse der Länderchefs und der Bundeskanzlerin.

(or/uwv) Der Hauptgeschäftsführer der Bergischen Industrie- und Handelskammer (IHK), Michael Wenge, ist fassungslos über die neuen Corona-Beschlüsse der Länderchefs und der Bundeskanzlerin. „Seit über einem Jahr haben wir eine Pandemie und für die Politik scheint es immer noch keine anderen Maßnahmen zu geben, als Unternehmen erneut dicht zu machen und das Land in den Dauer-Lockdown zu zwingen“, sagte Wenge am Dienstag.

Ebenfalls mit Unverständnis reagierten auch die Verantwortlichen der Fauna in Gräfrath. Obwohl in den vergangenen Wochen umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden seien, müsse man nun nach den Beschlüssen aus Berlion am kommenden Montag wieder schließen, hieß es am Dienstag in einer Stellungnahme des Gräfrather Tierparks.