Brennender Mülleimer Rauchmelder rettet Hausbewohner in Solingen vor Schlimmerem

Das Piepen eines Rauchmelders in einer verschlossenen Wohnung hat die Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Oststraße in der Solinger Innenstadt am Mittwochvormittag wahrscheinlich vor größerem Schaden bewahrt. Nachdem Nachbarn gegen kurz nach 10.30 Uhr nämlich auf den Alarm des Gerätes aufmerksam geworden waren, hatten diese umgehend die Feuerwehr zur Hilfe gerufen, der es schließlich gelang, den Brand in der besagten Wohnung zu löschen.