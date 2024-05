Landgericht urteilt nach Raubüberfall in Solingen Vier Jahre Haft und zwei Freisprüche

Dunkle Jacken, mit dem Schal vermummt und mit Kapuzen über dem Kopf: Dass war das, was die beiden Opfer des Überfalls an der Korkenziehertrasse zur Täterbeschreibung sagen konnten. Ähnlich hatte es der Mann in Erinnerung, der an der Teschestraße überfallen wurde. Auch eine Zeugin, die dort mitten in der Nacht ihre Katze gesucht hatte und der damals sechs bis sieben Männer entgegen gelaufen waren, konnte keine genauen Angaben machen. „Die sehen doch alle gleich aus“, hatte die Frau im Zeugenstand gesagt. Das einer der nun Freigesprochenen zwei Messer und eine Sturmhaube in der Hosentasche hatte, war nicht ausreichend für eine Verurteilung. DNA-Spuren, die mit dem Überfall hätten in Verbindung gebracht werden können, waren daran nicht gefunden worden.