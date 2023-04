Solinger steht vor dem Landgericht in Wuppertal Raubüberfall auf Frau – Mittäter wird gesucht

So hat es nun ein Polizeibeamter vor dem Landgericht in Wuppertal ausgesagt, der kurz nach der Tat am Morgen des 16. November 2021 als erster am Tatort war. Aus der Anklageschrift weiß man, dass die Frau noch mit einem Messer bedroht worden sein soll. Auf der Anklagebank: Ein 34-jähriger Solinger und zwei Mitangeklagte (22, 26) aus Saarbrücken und Sylt. Am zweiten Verhandlungstag haben sich alle drei zu ihrer Tatbeteiligung eingelassen. Demnach soll der Solinger nur der Tippgeber gewesen sein. Den Hinweis darauf, dass das Opfer vermögend sein soll, habe er von einem Bekannten bekommen, dessen Firma die Frau mit ihrem Umzug in die Itterstraße beauftragt hatte. Bei der Tat selbst sei er nicht dabei gewesen, er habe einen Tag vorher mit einem der Angeklagten telefoniert und die Infos weitergegeben. Auf dem Weg zur Arbeit habe er noch ein Foto von dem Wohnhaus des Opfers gemacht und das Bild an die beiden Mitangeklagten geschickt, als die schon auf dem Weg von Saarbrücken nach Solingen gewesen seien.