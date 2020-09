Nager sorgen in Solingen für Ärger : Rattenbekämpfung mit Verzögerung

Mitte Schon vor Monaten haben sich Anwohner über die Nager in einem leeren Haus beschwert. Die Stadt tat zunächst nichts, obwohl sie Eigentümerin der Immobilie ist.

Die Zukunft des kleinen Fachwerkhauses an der Kirschbaumer Straße in Mitte erscheint ungewiss. Das Gebäude steht schon einige Zeit leer und befindet sich im Besitz der Stadt Solingen, die es nun verkaufen will. Doch ganz so unbewohnt, wie es scheint, war das Häuschen mit den grünen Fensterläden zuletzt nicht. Im Inneren des schmalen Baus hatten sich zwischenzeitlich nämlich Ratten häuslich niedergelassen, so dass es seit Mai zu etlichen Beschwerden aus der Nachbarschaft gekommen war.