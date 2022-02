Grüne wird Nummer 2 im Rathaus : Rat wählt Dagmar Becker zur Stadtdirektorin

Solingen Die Schul- und Kulturdezernentin Dagmar Becker von den Grünen ist die erste Frau auf dem Posten des Solinger Stadtdirektors. Die Politik stimmte mit großer Mehrheit für die 60-Jährige, die bis 2026 gewählt wurde.

Becker tritt somit die Nachfolge des parteilosen Hartmut Hoferichter an, der Ende vergangenen Jahres als Stadtdirektor sowie Stellvertreter von Oberbürgermeister Tim Kurzhbach (SPD) in den Ruhestand gewechselt ist. Dabei wurde Dagmar Becker, die weiterhin ihre Aufgaben als Dezernentin wahrnehmen wird, für vier Jahre in ihr neues Amt gewählt. Im Jahr 2026 erreicht die Beigeordnete mit dann 65 Jahren selbst die Altersgrenze und wird in Pension gehen.

Eine wirkliche Überraschung stellte die Wahl Beckers nicht mehr dar, hatten sich ihre eigene Partei sowie die CDU doch bereits in der vergangenen Woche auf die Personalie geeinigt. Zwar hätte am Donnerstag auch eine Mehrheit aus SPD, Grünen sowie FDP für die studierte Sozialarbeiterin und Pädagogin gelangt. Allerdings waren bei den Grünen zuletzt Zweifel an der Zuverlässigkeit aller SPD-Ratsmitglieder aufgekommen, nachdem bei den Bezirksbürgermeisterwahlen in Burg / Höhscheid und Mitte im Herbst 2020 die Grünen-Kandidaten an mutmaßlich sozialdemokratischen Abweichlern gescheitert waren.