51-jähriger Solinger flippt aus Randale im Kiosk – Polizei bändigt Mann

Solingen · Am Samstagabend kam es gegen 23.30 Uhr wegen eines Randalierers zu einem Polizeieinsatz an der Konrad-Adenauer-Straße in Solingen.

17.04.2023, 13:53 Uhr

Nach Angaben der Polizei hatte ein 51-jähriger Solinger htte einen Kiosk betreten und sowohl Kunden durch Schläge angegriffen, als auch den Betreiber bedroht und mit Flaschen beworfen. Außerdem zerstörte er das Inventar, indem er einen Hocker mehrfach vor eine Fensterscheibe warf und den Verkaufsraum demolierte. Der renitente Mann habe von eintreffenden Polizeibeamten in Gewahrsam genommen werden können. Da der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen gestanden haben könnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

(red)