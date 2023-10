Nach Absage bei Oktoberfest 2023 in Solingen und Neuss Der kleine Dienstweg zwischen „Brings“ und „Räubern“

Solingen / Neuss · Die „Räuber“ retteten spontan den Auftakt des Bergischen Oktoberfestes in Solingen und hatten so an einem Abend spontan zwei weitere überzeugende wie umjubelte Auftritte in den Festzelten von Hückelhoven und Neuss.

02.10.2023, 19:21 Uhr

Sven West und seine Musikerkollegen von den „Räubern“ verzichteten am Freitag auf ihre schon bestelltes Essen, um in Neuss und Solingen kurzfristig für „Brings“ einzuspringen. Foto: Rouven Böttner

Von Ansgar Sperk

Die Bestürzung war Ralf Derkum ins Gesicht geschrieben. Sichtlich mit den Tränen rang der Veranstalter des Bergischen Oktoberfestes, als er am Freitagabend kurz vor 20 Uhr die Bühne betreten musste, um den rund 2000 überwiegend in Dirndl oder Lederhose gekleideten Feierfreudigen im Festzelt am Weyersberg mitzuteilen, dass der erwartete Headliner des Abends kurzfristig nicht werde auftreten können.