Radtouren im Bergischen Land In der Ohligser Heide radelt es sich langsamer

Bei schönem Wetter herrscht in der Ohligser Heide reger Betrieb. Viele Spaziergänger sind unterwegs, Jogger arbeiten an ihrer Ausdauer oder ihrem Gewicht. Auch bei Radfahrern ist das Naturschutzgebiet im Solinger Westen beliebt, weil sich leichte Steigungen im Rahmen halten. Das Wegenetz auf einer Gesamtfläche von knapp 150 Hektar ist zwar dicht, bietet jedoch für eine längere Rundtour auf Dauer wenig Abwechslung. Hobbyradler, die regelmäßig in die Pedale treten, integrieren die Ohligser Heide daher gerne in Fahrten in Richtung Rhein.