Radtouren im Bergischen Land Mit dem Fahrrad nach Schloss Burg schweben

Dem Wahrzeichen des Bergischen Landes den Rücken gekehrt geht es kontinuierlich bergan in Richtung Höhrath. Kurz vor dem ehemaligen Sportplatz Oberburg bietet sich am „Knotenpunkt 4" erstmals die Möglichkeit, ein neues Endziel mit Anschluss an die Balkantrasse zu wählen. Über Hünger führt der Panorama-Radweg ins Zentrum von Wermelskirchen und von dort weiter zum Bahnhof Lennep, über Burscheid nach Opladen die alternative Route. In beiden Fällen ist bei guter Sicht ein Blick bis zum Kölner Dom garantiert.