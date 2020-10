Pandemie in Solingen : In Quarantäne trotz Corona-Test

Solingen Mit negativem Corona-Test weiter in Quarantäne – gerade für Eltern von Schul- und Kindergartenkindern wird diese Regelung immer häufiger zum Problem. Die Stadt erklärt, dass die Regelung wegen der Inkubationszeit notwendig ist.

Für die Eltern von Kita- und Schulkindern stellt die Corona-Krise eine besondere Herausforderung dar. Denn treten in einer Kita oder in einer Schule Corona-Fälle auf, müssen alle Kontaktpersonen der betroffenen Schüler und Lehrer in 14-tägige Quarantäne – was vor allem berufstätige Eltern bisweilen vor große Probleme der Betreuung stellt.

Deshalb kam zuletzt auch in Solingen immer wieder Kritik an der gängigen Praxis auf. So wurde moniert, dass Kinder auch dann die vollen zwei Wochen in Quarantäne bleiben müssen, obwohl ein Corona-Test bei ihnen zunächst ein negatives Ergebnis geliefert hat. Doch Änderungen dürfte es wohl kaum geben. Denn wie die Stadt jetzt mitgeteilt hat, kann an den geltenden Regeln nichts ausgesetzt werden.

„Das hängt damit zusammen, dass die Inkubationszeit bei Corona 14 Tage beträgt“, sagte ein Sprecher der Stadt in dieser Woche. Demzufolge sei es möglich, dass eine Infektion auch nach einem negativ verlaufenen Test noch auftreten könne, hieß es aus der Stadtverwaltung, die darum nach eigener Angabe bei Corona an der bisherigen Praxis von zwei Wochen dauernden Quarantänen festhalten will.

Zumal es vor allem in Kitas bereits Übertragungen gegeben hat. Zwar handele es sich dabei nur um wenige Fälle. „Vermutlich, weil sofort gehandelt wurde und ausreichend Quarantänen veranlasst wurden. Übertragungen unter Kindern sind bislang nicht bekannt. Im privaten Umfeld der Infektionen in Kindergärten gab es immer wieder weitere Einzelfälle, die dann im Zuge der Nachverfolgung festzustellen waren“, sagte der Stadtsprecher. Konkrete Zahlen existierten nicht. Derzeit werde aber an Veränderungen im Dokumentationssystem gearbeitet. Und mit dessen Hilfe sollte es später auch möglich sein, zu ermitteln, bei wie vielen Personen – trotz ursprünglich negativem Test – am Ende in der Quarantäne doch noch Infektionen nachgewiesen wurden.

(or)