Namhafte Gäste im Theater und Konzerthaus : PS-Auslosung mit der Band Brings und Bernd Stelter

Solingen Karnevalist und Fernseh-Comedian Bernd Stelter wird dabei sein, das musikalische Highlight wird die Band Brings bei der PS-Auslosung der Stadt-Sparkasse Solingen am Dienstag, 18. Februar 2020 im Theater und Konzerthaus setzen.

(uwv) Karnevalist und Fernseh-Comedian Bernd Stelter wird dabei sein, das musikalische Highlight wird die Band Brings bei der PS-Auslosung der Stadt-Sparkasse Solingen am Dienstag, 18. Februar 2020 im Theater und Konzerthaus setzen. Beginn der karnevalistischen Show-Veranstaltung mit der Ermittlung der Gewinnzahlen der Monatsauslosung wenige Tage vor Rosenmontag ist um 19.30 Uhr.

Sparen und Gewinnen und dazu die Chance, bis zu 250.000 Euro zu gewinnen – dieses Prinzip gilt seit vielen Jahrzehnten bei der „Lotterie PS-Sparen und Gewinnen der rheinischen Sparkassen und der Berliner Sparkasse“. Wer bei der Veranstaltung im Theater und Konzertsaal dabei sein will, der sollte sich kommenden Montag vormerken. Denn die Tickets werden ab dem 2. Dezember in den Geschäftsstellen der Stadt-Sparkasse Solingen (außer Burg und S-Point im Hofgarten) zum Preis von 15 Euro verkauft.

Straßenbauarbeiten in Solingen

Straßenbauarbeiten in Solingen : Höhscheider Weg noch Monate gesperrt

Brand in Solingen-Wald

Brand in Solingen-Wald : Feuerwehr muss Frau aus Wohnung retten

Die Band Brings war schon mehrmals zu Gast in Solingen. Im Sommer beispielsweise anlässlich des 25. Geburtstages der Cobra im Walder Stadion. Sie sind „mit Vollgas und scheinbar nie versiegender Energie dabei. Mit ihren Songs feiern die Menschen besonders in der fünften Jahreszeit, dass sich die Balken biegen. Die Band liebt ihre Fans und die Fans lieben sie“, so das Kreditinstitut.