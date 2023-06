Solinger wegen Totschlags angeklagt „Akute Bedrohungslage“ am Landgericht verzögert Prozess

Zum Tatablauf selbst weiß man mittlerweile so viel: Der Angeklagte und sein Vater sollen mit dem späteren Opfer (26) und dessen Familienangehörigen in Streit geraten sein. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft war es der Solinger, der mit zwei Messern auf den 26-Jährigen eingestochen haben soll. Als die Polizei am Tatort eintraf, hatten sich schon weitere Angehörige und Schaulustige am Tatort an der Hasselstraße versammelt.