Prozess um Kanalleiche aus Solingen Wo ist das Bargeld des Opfers?

Nun hört der 64-Jährige im Gerichtssaal all das, was Zeugen über ihn sagen. Er wirkt nahezu regungslos. Dass er vor Jahren inmitten finanzieller Streitigkeiten jemanden beauftragt haben soll, seinen Sohn zu erschießen? Dass er in Swingerclubs ging? Dass er Wohnwagen an seiner spanischen Finca aufstellen wollte, um seine sexuellen Neigungen gleich vor der Türe ausleben zu können? All das erzählen Freunde und Bekannte über den Angeklagten – teils fassungslos angesichts dessen, was die Staatsanwaltschaft dem Mann vorwirft: Er soll im September 2021 seine Lebensgefährtin getötet und bei Roermond in einen Kanal geworfen haben.