Skurriler Prozess vor Landesarbeitsgericht Solinger Monteur will keine rote Arbeitshose tragen

Ja. Das hatte das Arbeitsgericht Solingen in erster Instanz entschieden. Dort hatte sich der Industrie-Arbeiter gegen seine Kündigung infolge des Hosen-Streits gewehrt (Aktenzeichen 15.032024 -1 Ca 1749/23). Über Wochen war er – trotz gegenteiliger Aufforderungen und Abmahnungen - immer wieder in andersfarbiger Kleidung erschienen, wie das Landesarbeitsgericht am Donnerstag mitteilte. Demnach trug er stattdessen lieber eine schwarze Hose oder dunkle Privatkleidung.