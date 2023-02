Prozess nach Angriff in Solingen Laustarker Machtkampf im Gerichtssaal

Im Saal hält der Vorsitzende das sprichwörtliche Zepter in der Hand. Juristisch korrekt heisst das, ihm obliegt die „Sachleitungsbefugnis“. Die Verteidiger dürfen wie alle anderen nur reden, wenn ihnen zuvor das Wort erteilt wurde. Aber irgendwas muss man sagen, um zu signalisieren, dass man etwas zu sagen oder zu beklagen hat. Und das tat einer der vier Verteidiger – immer wieder, ungefragt. Dieser Prozess wegen des versuchten Totschlags in einer Bar in Ohligs ist vor allem eines: Ein Lehrstück in Sachen „Konfliktverteidigung“. Die Legitimität des Richters infrage stellen und den Prozess an den Rand der Durchführbarkeit zu bringen, scheint hier als probates Mittel gesehen zu werden, um im Sinne der Angeklagten Einfluss auf das Verfahren zu nehmen. Der Vorsitzende verweist auf besagte „Sachleitungsbefugnis“, der Verteidiger sieht selbige missbraucht. Er will einen Befangenheitsantrag stellen und wird dafür gerügt, weil ihm zuvor nicht das Wort erteilt worden sei. Stattdessen bekommt er vom Vorsitzenden unter anderem Sätze wie diesen zu hören: „Sie irritieren hier durch irrlichternde Bemerkungen.“