Prozess nach Messerstecherei in Solingen Zeuge sieht Angeklagte als „gute Jungs“

Der Zeuge schildert die Zuspitzung der Lage so: zwei Tage vor besagter Messerstecherei habe er mit einem der Angeklagten im Café des späteren Opfers gesessen. Von dessen Lebensgefährtin habe sich sein Freund durch Blicke provoziert gefühlt, er habe die Sache klären wollen. Aber nicht etwa mit der Frau selbst, sondern mit dem Wirt. Der habe dann zugeschlagen und den Freund verfehlt, der habe selbst auch ausgeholt und den Wirt im Gesicht getroffen. Eine gebrochene Nase beim Wirt und ein verletzter Arm bei einem der nun Angeklagten: Das war der Stand der Dinge zwei Tage vor der verhängnisvollen Begegnung in der Nacht des 15. Mai 2022. Aus Sicht des Zeugen sei es so gewesen, dass man nur die Sonnenbrille in dem Lokal habe abholen wollen. Und es sei erst auch nur einer der Angeklagten in Richtung Kneipe gegangen, er selbst habe da noch im Auto gesessen. Plötzlich seien die drei anderen ebenfalls zu der Bar gelaufen – und am Ende auch er selbst. Als er drinnen angekommen sei, habe er das Gerangel gesehen und einer der Brüder habe ihm zugerufen: „Vorsicht, der hat eine Waffe.“ Gemeint sei der Wirt gewesen, er sei dann sofort wieder rausgerannt.