Solingen/Wuppertal : Vollrausch? – Freundin geschlagen und eingeschlafen

Solingen/Wuppertal Die Vorgeschichte ist wichtig: Bereits 2018 war der 25-jährige Solinger beim Amtsgericht knapp mit einem blauen Auge davongekommen. Jetzt steht in einem weiteren Prozess die Entscheidung über die Beährung aus.

Schwere Brandstiftung hatte zu einer zweijährigen Haftstrafe auf Bewährung geführt – als letztes Warnzeichen, dass er die Finger vom Alkohol lassen solle. Der war auch im Spiel, als er nachts um drei am Werwolf eine versehentlich offene Haustür entdeckte und dort Alkohol suchte, aber nicht fand. Aus Ärger hatte er beim Rausgehen einen Kinderwagen im Hausflur angezündet. Nur durch Zufall war der Brand der hölzernen Haustreppe von einem Passanten bemerkt worden, bevor er in dem Mehrfamilienhaus zu einer Katastrophe führte.

Nur ein halbes Jahr nach diesem Urteil, mitten in der Bewährungszeit, wurde er wieder auffällig. Ende März 2020 soll er um Mitternacht selbst die Polizei gerufen haben, weil er betrunken seine Freundin geschlagen habe – die Polizei fand ihn dann im Vollrausch auf dem Boden der Küche schlafend. Geweckt, soll er sich an nichts mehr erinnert haben, wurde den Beamten gegenüber aber aggressiv. Ein Arzt auf der Wache nahm dem Solinger eine Blutprobe ab, die rückgerechnet 2,7 Promille ergab.

Urteil am Landgericht Wuppertal : Verdreifachte Strafe in der Berufung

Die Berufung vor dem Landgericht Wuppertal sah einen zerknirschten Angeklagten. An den Ausraster habe er kaum Erinnerung. Bemühungen, aktiv vom Alkohol wegzukommen, waren erst kurz vor der Verhandlung eingeleitet worden. 250 Arbeitsstunden als Bewährungsauflage waren nur mühsam abgeleistet worden, die Arbeitssuche war eine Historie von Fehlschlägen. Der Sachverständige Dr. Willmann passte nach den Zeugenvernehmungen sein psychiatrisches Gutachten an. Der Alkoholpegel und das Verhalten des Angeklagten in dieser Nacht ließen ihn von einem Vollrausch sprechen – eine Steuerungsfähigkeit sah er bei dem Solinger nicht mehr. Das will das Gericht genauer wissen und wartet jetzt noch auf die Zeugenaussage des Polizeiarztes, bevor Ende Juni über die Berufung entschieden wird.