Prozess in Düsseldorf : Verhandlung gegen Clan-Mitglieder

Polizeibeamte bei der Razzia 2020 Am Schlagbaum. Foto: Gianni Gattus

SOLINGEN/DÜSSELDORF

Im Juli 2020 war der beim Landeskriminalamt angesiedelten „Task Force NRW“ ein Schlag gegen die organisierte Kriminalität gelungen. Bei einer landesweiten Razzia wurden fünf Mitglieder zweier arabischstämmiger Großfamilien festgenommen. Der Zugriff erfolgte unter anderem auf einem „Autoplatz“ an der Schlagbaumer Straße nördlich der Solinger Innenstadt. Am Düsseldorfer Landgericht begann am Montag der Prozess gegen die fünf Syrer im Alter von 24 bis 57 Jahren, die sich dort wegen erpresserischen Menschenraubes, gefährlicher Körperverletzung und Betruges zu verantworten haben. Einer der Angeklagten wohnt in Solingen, die vier anderen in Wuppertal. Im Falle einer Verurteilung drohen ihnen mehrjährige Haftstrafen.

Die Staatsanwaltschaft wirft einigen Mitgliedern des auch in Solingen ansässigen arabischen Clans vor, im April 2020 auf besagtem „Autoplatz“ an der Schlagbaumer Straße zwei Männer massiv getreten und geschlagen zu haben. Zu der körperlichen Auseinandersetzung soll es durch eine Provokation seitens der Angeklagten gekommen sein. Einem der beiden Opfer sollen sie durch Tritte und Schläge einen Augenhöhlenbruch zugefügt und den Mann mit voller Wucht in den Rücken getreten haben. Danach sollen sie ihn gewaltsam in das Büro des Autoplatzes gezerrt haben.

Bereits drei Jahre zuvor sollen einige der Angeklagten im Internet einen Rolls Royce Wraith für 150.000 Euro über einen „Strohmann“ zum Kauf angeboten haben. Mit dem Kaufinteressenten sei man nach Frankfurt gefahren, um ihm das Fahrzeug vorzuführen. Daraufhin sei es zu einer Barzahlung von 2000 Euro und zur Überweisung von weiteren 98.000 Euro gekommen – der Rolls Royce sei jedoch nie an den Käufer übergeben und das Geld auch nicht zurückgezahlt worden.

Am schwersten dürfte jedoch der Tatvorwurf wiegen, der bis in den September 2017 zurückreicht. Um ihm einen Mercedes AMG zu verkaufen, sollen sich die Angeklagten mit einem Kaufinteressenten an einem McDonalds-Parkplatz in Venlo verabredet haben. Nachdem vier der Männer dem Autohändlern vorgespielt hätten, dass die angebotene Luxuskarosse auf der anderen Seite des Restaurants geparkt sei, sollen sie ihn in einen Hinterhalt gelockt haben, wo ihn einer der Angeklagten von hinten am Hals gepackt und ihm mit einem Messer in die Brust gestochen haben soll.

Das Opfer sei zudem mit einem Gegenstand ins Gesicht geschlagen und dazu gedrängt worden, in den Mercedes der Angeklagten einzusteigen. Auf dem Weg nach Solingen zu einem dort ansässigen Kfz-Handel soll der niederländische Autohändlern dazu genötigt worden sein, seine Geldbörse mit 26.000 Euro und seine Uhr herauszugeben. Im Solinger Autohaus angekommen, hätten weitere bislang nicht identifizierte Mittäter darauf gedrängt, dass das Opfer ihnen den bereits zuvor überlassenen Mercedes und zwei Rolex-Uhren aushändigen solle – zu diesem Zweck sei man nach Breda gefahren. Weitere 100.000 Euro habe man verlangt, um den zuvor entwendeten Reisepass auszulösen. Zudem soll man dem Mann mit der Vergewaltigung seiner Mutter bedroht haben, wenn er das Geld nicht zahle und ihm zudem noch damit gedroht haben ihn zu erschießen, wenn er zur Polizei gehen würde.