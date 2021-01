Solinger wegen Vergewaltigung angeklagt : Stundenlanges Martyrium einer 16-Jährigen

Am Landgericht in Wuppertal wird der Fall verhandelt. Foto: dpa/Oliver Berg

Solingen/Wuppertal Was sich im vergangenen Juli in einem Mehrfamilienhaus zugetragen haben soll, ist an Rücksichtslosigkeit und Brutalität kaum zu überbieten.

Stundenlang soll dort ein Solinger eine 16-Jährige vergewaltigt und geschlagen haben. Die ganze Nacht hindurch war das Mädchen den Übergriffen und Gewaltausbrüchen des Mannes ausgesetzt. Kurz vor dem Ende des Martyriums soll der 34-Jährige die Jugendliche derart fest gegen die Schläfe geschlagen haben, dass das Opfer kurzzeitig das Bewusstsein verloren hatte.

Der Angeklagte ist einschlägig vorbestraft, es soll mehrfach Verurteilungen wegen Sexualstraftaten gegeben haben. Am Wuppertaler Landgericht hat nun der Prozess gegen ihn begonnen, bei einem Schuldspruch ist mit einer hohen Haftstrafe zu rechnen.

Das Opfer war für den Angeklagten keine Unbekannte, er soll zuvor mit der Mutter des Mädchens eine Beziehung geführt haben. In der Tatnacht soll die Jugendliche mit deren Einverständnis bei dem Mann übernachtet haben. Laut Anklage habe die Tortur für das Opfer nachts gegen zwei Uhr damit begonnen, dass der 34-Jährige sie zur Masturbation gezwungen habe. Er habe so etwas schon zehn Jahre nicht mehr gemacht, aber jetzt könne er nicht mehr an sich halten: Das soll der Mann der Jugendlichen gegenüber geäußert haben.

Den Widerstand des Mädchens ignorierend, soll er sie mehrfach geohrfeigt und zum Oralverkehr gezwungen haben. Danach soll er die 16-Jährige, mit Sexspielzeug traktiert und ihr damit gedroht haben, ihre Mutter mit „zehn Knackis zu vergewaltigen“, wenn sie nicht mitmache. Mittlerweile gefesselt, soll er sein Opfer mehrfach vergewaltigt haben.

Unter dem Vorwand, auf die Toilette zu müssen, floh das Mädchen schließlich auf das Dach des Mehrfamilienhauses. Zwei Stunden lang soll die Jugendliche dort nackt und nur mit Socken bekleidet ausgeharrt haben, ihre Hilferufe waren ungehört geblieben. Nachdem die 16-Jährige in die Wohnung zurückgekehrt sei, soll der Angeklagte sie am Hals gepackt und gewürgt haben. Danach soll er sie in den Bauch geschlagen und erneut mehrmals geohrfeigt haben. Um die Schmerzensschreie zu verhindern, soll er dem Mädchen den Mund zugehalten haben. Der Angeklagte soll die Taten gefilmt und das Mädchen erneut vergewaltigt haben, weil ihm die Aufnahmen nicht gefallen hätten. Die Videos waren später bei einer Hausdurchsuchung auf dem Handy des Mannes sichergestellt worden.