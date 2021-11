Solingen/Wuppertal : Falsches Kreuz auf Antrag brachte viel Geld

Solingen/Wuppertal Nach jahrelangem Stillstand in der Berufung gegen einen ehemaligen Immobilienvermittler gab es nun eine Entscheidung. Er hatte viele Provisionen kassiert, ist inzwischen aber mittellos.

Betrug, Bereicherung oder nur Versehen? Diese Frage stellte das Landgericht Wuppertal im Fall eines heute 57-jährigen ehemaligen Solingers. Der war im Immobilien-Business tätig gewesen – nicht immer erfolgreich. So war der bereits vor über zehn Jahren rückabgewickelte Verkauf einer Wohnung in der Gustav-Adolf-Straße an seine Freundin bei der Stadt Solingen an den eingereichten Unterlagen zur Wohnbauförderung gescheitert – die Stadt hatte aber schon einmal Fördermittel an die Käuferin bei einer anderen Wohnung gezahlt. Zulässig ist nur ein eine Förderung.