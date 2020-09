Prozess nach Messerattacke in Solingen : Geschichte einer irakischen Familie

Solingen / Wuppertal Die Geschichte des 54-jährigen Solingers irakischer Herkunft und des Messerangriffs auf seine Ehefrau wurde im Prozess vor dem Landgericht Wuppertal aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet.

Die Frau war am 30. März gegen Mitternacht schwer verletzt aus der Wohnung auf die Mühlenstraße geflüchtet und dann in eine Klinik gebracht worden.

Vor allem deswegen habe der Mann sich mit seiner Familie zur Flucht nach Europa entschlossen, mit seinem nicht unbeträchtlichen Vermögen habe er die Schlepper bezahlt. Auf dieser Flucht wurde die Familie mit ihren zehn Kindern erst in alle Winde zerstreut, die Ehefrau mit einem Teil der Kinder in Rumänien festgehalten, erst später mit zwei älteren Töchtern zusammengeführt. Die älteren Söhne habe es sogar über Brasilien und weitere Stationen in das Flüchtlingslager Bursa in Griechenland verschlagen, wo der schwer verletzte Sohn operiert werden konnte.