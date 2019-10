Prozess am Landgericht Wuppertal : Falschgeld von kriminell guter Qualität

Foto: dpa/Patrick Seeger Ein Angeklagter steht nicht nur im Fokus, weil er mit mit 500 Euro-Blüten eingekauft haben soll. In einem anderen Prozess steht er wegen Drogenschmuggels vor Gericht.

Solingen Ein 45-jähriger Solingen steht vor Gericht, weil er mit gefälschten 500 Euro-Scheinen unter anderem Handys eingekauft hat – auch um Wechselgeld zu erhalten.

Verdammt nah am Original – dieses süßsaure Kompliment machten die Ermittler den falschen 500 Euro-Scheinen, mit denen ein damals 45-jähriger im September 2015 diverse Handys in Mobilfunkläden in Solingen eingekauft hatte. Der aus der Türkei stammende Solinger fand sich deshalb vor der Wirtschaftsstrafkammer im Landgericht Wuppertal wieder. Vorwurf der Anklage: Geldwäsche und Betrug.

Offensichtlich scheint der Großeinkauf von drei Handys für 1.500 Euro im ersten Geschäft wegen der drei 500 Euro-Blüten genauso betrügerisch gewesen zu sein, wie auch der Kauf eines vierten preiswerten Handys für 150 Euro in einem zweiten Laden in der Innenstadt. Auch hier soll der Solinger einen gefälschten Fünfhunderter über die Theke geschoben haben, mit dem Wechselgeld von 350 Euro habe er sich von dannen geschlichen. Das sei – so der Vorwurf der Anklage – die wahre Geschäftsidee hinter den Käufen: Mit dicken falschen Scheinen bezahlen, mit kleinen echten Scheinen den wahren Gewinn machen und so den Lebensunterhalt davon bestreiten.

Der Überzeugung des Anwalts, dass es sich hier um eine Kleinigkeit handele, die man im Zusammenhang mit einem laufenden anderen Prozess als unbedeutend betrachten und einstellen solle, mochte sich das Gericht nicht anschließen. Sicher sei der andere laufende Prozess, bei dem es um den Besitz und Handel mit 65.000 Ecstasy-Tabletten geht, von einem ganz anderen Kaliber. Aber an der Aufklärung der Falschgeldaffäre seien noch Andere interessiert. Das Bundeskriminalamt etwa wüsste nur zu gerne, woher diese Blüten in alarmierend guter Qualität stammen und auf welchen Wegen die zum Angeklagten gelangt sind.

Die Einstellung des Verfahrens – so der Vorsitzende Richter – sei auch bei einer „geständigen Einlassung“ des Angeklagten unwahrscheinlich. Damit hätte der Anwalt auch nicht dienen können. Er sei kurzfristig in das Verfahren reingerutscht, die Verständigung mit dem Angeklagten in der JVA gehe nur über einen Dolmetscher, im Aktenberg der Ermittler sollen allein 37.000 Seiten die Telefonüberwachung umfassen.