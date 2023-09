Europäische Union will Prostitutionsschutzgesetz ändern. Das beträfe auch Solingen. „Wir rechnen mit Widerstand von Freiern“

Seit 2002 ist Prostitution in Deutschland legal. Wer wissentlich die Dienste einer Zwangsprostituierten in Anspruch nimmt, macht sich allerdings seit 2016 strafbar. Nun gibt es immer mehr kritische Stimmen zur deutschen Regelung: „Das Prostitutionsgesetz ist gescheitert“, hatte bereits im März dieses Jahres im Gespräch mit unserer Redaktion die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen, Maria Noichl, konstatiert. Mit der Liberalisierung habe die damalige Regierung eigentlich die rechtliche und soziale Lage von Prostituierten verbessern wollen. „Aber inzwischen hat sich das Gegenteil entwickelt. Die Liberalisierung hat uns zu einem Land gemacht, das wie ein Schwamm alle aufsaugt, die an der Prostitution verdienen“, sagt die Frauenrechtlerin.