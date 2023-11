Jahnkampfbahn in Solingen Profis empfehlen Naturrasen für Walder Stadion

Die altehrwürdige Jahnkampfbahn in Wald entwickelt sich immer mehr zu einem gleichermaßen architektonischen wie sportlichen Aushängeschild der Klingenstadt. So ist das Walder Stadion ohnehin schon die mit Abstand größte Sportarena in Solingen, seitdem das ehemalige Union-Stadion am Hermann-Löns-Weg in Ohligs vor einigen Jahren der Neubausiedlung „Heimspiel“ hat Platz machen müssen. Und die Bedeutung der Jahnkampfbahn dürfte 2024 weiter wachsen. Denn dann steht unter anderem die Überdachung der Gegengerade in der 1928 eröffneten Anlage an. Dadurch soll gewährleistet sein, dass im Rahmen von Sportveranstaltungen künftig – bei einer Kapazität von knapp 5000 Plätzen – bis zu 1400 Zuschauer vor Regen geschützt sind.