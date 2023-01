Premiere für Solinger Tanzgruppe im Karneval TG Klingenstadt stellt neue Choreographie vor

Am Samstag stellt die Gruppe an diesem Ort ihre neue Choreographie vor – beim Karnevalistischen Jubiläumsabend des Höhscheider Karneval Verein. Die Generalprobe dafür teilt sich auf zwei Abende auf. „Wir müssen uns mit den Bedingungen hier vertraut machen“, sagt Spier. Denn die Bühne ist schmaler als in anderen Veranstaltungssälen. Rund ein halbes Jahr Proben liegt hinter der Gruppe. Zweimal in der Woche treffen sich die Mitglieder, deren Altersspanne von 16 bis 50 reicht, für jeweils zwei Stunden: montags in der Grundschule Klauberg, mitwochs in der August-Dicke-Schule. Dazu kommen Sondertrainings-Einheiten. Nun biegt man auf die Zielgeraden ein – mit der ersten neuen Choreo seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Bei den Deutschen Meisterschaften im Herbst sei man noch mit dem Showtanz aus der Session 2019/20 angetreten, berichtet Lena Spier. In den Zeiten der harten Kontaktbeschränkungen habe man unter anderem versucht, sich mit Online-Trainings zu behelfen. „Aber da gab es schon so ein Motivationsloch“, gesteht Spier.