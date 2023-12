Prekäre Situation an Solinger Kitas Rat will Land mit Resolution wach rütteln

Solingen · Der Rat will in seiner kommenden Sitzung eine Resolution verabschieden, die an die Landesregierung gerichtet ist. Damit will er auf die prekäre Situation der Kitas in Solingen aufmerksam machen. Das ist der Inhalt.

12.12.2023 , 11:07 Uhr

Spielzeug wartet in einer Kindertagesstätte auf Kinder, die mit ihm spielen (Symbolfoto). Foto: Rheinische Post/Alexandra Rüttgen