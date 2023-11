Bauen - Kaufen - Wohnen Preise für Gebrauchtimmobilien in Solingen sinken

Auf dem Markt für Gebrauchtimmobilien tut sich was. Auch wenn es eine sich bislang nur zart andeutende Tendenz ist – der Blick in andere Städte, sogar in die Landeshauptstadt Düsseldorf, lässt erwarten, dass sie sich zu einem Trend verfestigt: Die Immobilienpreise sinken. Offenbar haben sie ihren Zenit überschritten.