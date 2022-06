Pow-Wow-You in Solingen : Festival mit LeFly und Antiheld

Viele Besucher haben sich gewünscht, dass LeFly aus Hamburg wieder beim Pow Wow You dabei sind. Foto: Roman Holtwick

Solingen Das beliebte Event von und für junge Leute ist zurück. Am Samstag treten regionale und deutschlandweit bekannte Bands bei freiem Eintritt im Solinger Südpark auf. Wie immer gibt es auch Aktionsstände und in diesem Jahr erstmals eine Graffiti-Area.

In ganz Deutschland sind an den vergangenen Wochenenden die großen und kleinen Musik-Festivals zurückgekehrt. Besonders Jugendliche und junge Erwachsene zieht es vor die großen Bühnen, auf die Campingplätze und in die feiernde Menge. An diesem Samstag soll nun auch im Solinger Südpark wieder ganz viel Party-Stimmung aufkommen. Denn dann kehrt das Pow-Wow-You-Festival zurück.

„Wir merken, dass es bei Jugendlichen einen großen Nachholbedarf für Partys und Festivals gibt“, sagt Patricia Stute, neue Abteilungsleiterin der städtischen Jugendförderung. „Dabei unterstützen wir, dass Jugendliche den öffentlichen Raum wieder mehr für sich beanspruchen.“ Im Rahmen der Corona-Einschränkungen seien in den vergangenen zwei Jahren gerade junge Menschen aus dem öffentlichen Raum zurückgedrängt worden, so Stute. Das Pow-Wow-You-Festival sei ein Beispiel dafür, wie dieser Entwicklung entgegengewirkt werden könne. Dort wolle man angestaute Energie freisetzen, wie die Veranstalter ankündigen.

Info Jugendfestival bei freiem Eintritt Das Pow-Wow-You-Festival fand erstmals 2015 statt, seit 2016 steigt es im Solinger Südpark. Beginn ist am Samstag, 25. Juni, um 13 Uhr. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es online auf powwowyou.de oder auf der Facebook- und Instagram-Seite des Festivals.

Das Jugendkulturfestival findet in der sechsten Ausgabe statt. Zweimal war es zuvor aufgrund der Corona-Pandemie verschoben worden. Jetzt soll es aber wieder werden, wie man es kennt, sagt Daniel Telgen, Projektmanager für das Festival bei der Jugendförderung. Das bedeutet: Nationale Headliner und regionale Bands und Musiker treten am Samstag auf. Zum Start der Sommerferien laden Jugendförderung und Kulturmanagement junge Leute aus Solingen und Umgebung dazu ein, bei einem vielfältigen Musikprogramm zusammenzukommen. Elf Acts sind zwischen 13 und 23 Uhr auf zwei Bühnen eingeplant, so Telgen. Dazu gibt es wie immer auch Auftritte von Tanzgruppen und Aktionsstände, unter anderem von Fridays for Future, dem CVJM Solingen oder dem Awo-Probenraumhaus „Monkeys“.

„Neu ist in diesem Jahr eine große Graffiti-Area“, kündigt Telgen an. Unter Anleitung professioneller Graffiti-Künstler von „Le Mietz Art“ haben Interessierte dort die Möglichkeit, kostenlos das Sprayen auszuprobieren. Eine weitere Neuerung sei die Kampagne „Luisa ist hier“, die in diesem Jahr erstmals auf dem Festival vertreten sein wird. Mit der Frage „Ist Luisa hier?“ können sich Festival-Besuchende unter anderem beim Stand der Jugendförderung melden, wenn sie sich belästigt oder bedroht fühlen, und dort Hilfe bekommen. Auf die Aktion werde die Jugendförderung am eigenen Stand aufmerksam machen, aber auch mit Aufklebern auf den Toiletten. So soll eine sichere Atmosphäre auf dem Festival geschaffen werden, so die Organisatoren. Denn das Pow-Wow-You solle ein Ort zum Wohlfühlen sein. Dazu wolle man auch klare Botschaften gegen jegliche Form von Diskriminierung und für Nachhaltigkeit setzen.

Vor allem gehe es aber um eine gute Stimmung und ein entspanntes Feiern. Der Jugendstadtrat errichtet dazu eine Chill-out-Lounge, wie Vorsitzender Alexander Erkelenz ankündigt. „Wir planen außerdem eine Water-Pong-Area – wie das Trinkspiel Beer Pong, nur mit Wasser. Und jeder kann aus Infektionsschutz-Gründen seinen eigenen Becher bekommen“, sagt Erkelenz. Er freue sich außerdem darauf, das Festival auf den beiden Bühnen zu moderieren.

Neben ihm seien rund 50 junge Leute an der Organisation und Durchführung des Festivals beteiligt, sagt Daniel Telgen. „Allein im Backstage-Bereich wird ordentlich was los sein“, sagt er. Dort werden Jugendliche sich um die Künstlerinnen und Künstler kümmern und sie beispielsweise mit warmem Essen versorgen. Das Festival habe den Anspruch, von jungen ­Leuten für junge Leute zu sein, sagt ­Telgen. Jetzt hoffen die Veranstalter auf gutes Wetter am Samstag – und auf bis zu 3000 Besucherinnen und Besucher.