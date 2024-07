Ende einer Ära Postbank in Solingen schließt schon Ende August

So hat das in Bonn beheimatete Unternehmen am Montag mitgeteilt, dass an der Birkerstraße schon am 28. August – und damit gut vier Monate eher als zunächst vorgesehen – die Schalter endgültig schließen werden. „Die Postbank informiert per Aushang und persönlichem Anschreiben über die Schließung“, hieß es aus der Konzernzentrale, wo man die Solinger Kunden parallel auf die ab dann für sie zuständige Ausweichadresse hinwies. So befinde sich die nächstgelegene Filiale der Postbank fortan in Leverkusen an der dortigen Adresse Dönhoffstraße 39.