Im Kampf gegen Long-Covid Polizeistiftung hilft 16-jähriger Solingerin

Die Polizeistiftung „David + Goliath“ kündigt an, eine 16 Jahre alte Schülerin aus Solingen finanziell unterstützen zu wollen. Um eine Therapie zu finanzieren, erhält die junge Frau aus dem Topf der Stiftung eine Soforthilfe in Höhe von 5000 Euro. „Wir sind tief betroffen von dem Schicksal der Familie und möchten mit unserer Spende dabei helfen, dem so tapferen Mädchen eine Chance auf ein normales Leben zu ermöglichen“, sagt der Kuratoriumsvorsitzende Thomas Weise.