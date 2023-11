Straße zeitweise gesperrt Alarm aus Wohnung führt zu Polizeieinsatz an der Kotter Straße in Solingen

(or) An der Kotter Straße am Rande der Solinger Innenstadt ist es am späten Montagnachmittag zu einem größeren Einsatz der Polizei gekommen. Ersten Meldungen zufolge könnte ein Fall häuslicher Gewalt den Einsatz ausgelöst haben. Ein erster Alarm war gegen 15.30 Uhr bei der Polizei eingegangen. Während des Einsatzes war die Kotter Straße zwischenzeitlich für den Verkehr gesparrt. Später gelang es den eingesetzten Beamten, sich Zutritt zu einer Wohnung zu verschaffen, aus der schließlich eine Person befreit werden konnte. Augenzeugen zufolge wurde ein Mann vorläufig festgenommen. Die Maßnahme dauerte rund eine Stunde. Anschließend konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.